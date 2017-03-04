 بلدية رجال ألمع تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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بلدية رجال ألمع تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات

بلدية رجال ألمع تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات
المناطق _واس

كثفت بلدية محافظة رجال ألمع من جولاتها الرقابية الميدانية على المطاعم داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، للتأكد من توافر اشتراطات الصحة العامة ومدى الالتزام بها .
وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية وضعت منذ وقت مبكر خطة زمنية اشتملت على المراقبة الصحية للمحلات, والمطاعم، والمحطات التي تضم مطاعم وبوفيهات ، وشدد على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية لافتا إلى أن البلدية تعمل من خلال خطة للمتابعة والرقابة الصحية اليومية وأعمال النظافة, في الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات .

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