بلدية رجال ألمع تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات

كثفت بلدية محافظة رجال ألمع من جولاتها الرقابية الميدانية على المطاعم داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، للتأكد من توافر اشتراطات الصحة العامة ومدى الالتزام بها .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية وضعت منذ وقت مبكر خطة زمنية اشتملت على المراقبة الصحية للمحلات, والمطاعم، والمحطات التي تضم مطاعم وبوفيهات ، وشدد على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية لافتا إلى أن البلدية تعمل من خلال خطة للمتابعة والرقابة الصحية اليومية وأعمال النظافة, في الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات .