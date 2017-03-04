 فيس بوك تضيف ميزة التخطيط للسفر “دليل المدن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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فيس بوك تضيف ميزة التخطيط للسفر “دليل المدن”

فيس بوك تضيف ميزة التخطيط للسفر “دليل المدن”
المناطق _الرياض

أضافت شبكة فيس بوك الإجتماعية ميزة جديدة تعنى بالتخطيط للسفر والرحلات تدعى “دليل المدن” City Guidess، والتي تتواجد ضمن قائمة المزيد ضمن تطبيق فيس بوك، بحيث تسمح هذه الميزة للشبكة الإجتماعية بدخول عالم السياحة، وتعتبر الميزة منافس محتمل لخدمة Foursquare.

وتهدف ميزة دليل المدن إلى إعطاء المستخدمين اقتراحات للأحداث وأماكن للزيارة في العديد من المدن في مختلف أنحاء العال، بحيث تظهر الميزة قائمة مدن مختلفة وأي من تلك المدن قد زارها أصدقاء المستخدم إلى جانب توصيات مختلفة حول اماكن الذهاب والأشياء التي يمكن القيام بها في تلك المدن.

وعملت الشبكة الإجتماعية في الفترة الأخيرة على إضافة العديد من التحديثات والميزات للمنصة بما في ذلك إضافة أقسام جديدة لإيجاد شبكات واي فاي القريبة ومقابلة أشخاص جدد والتحقق من الطقس والكثير غيرها.

وتعمل ميزة دليل المدن على اقتراح وارسال إشعارات حول المعالم السياحية والمدن التي تقيم فعاليات قد يكون حضورها مهماً بالنسبة للمستخدم، كما تعرض قائمة الأصدقاء الذين سوف يحضرون نفس الأحداث أو يذهبون إلى نفس المدن بحيث يمكن للمستخدم بسهولة العثور على شخص لمرافقته.

وقد ظهرت هذه الميزة بشكل اختباري في وقت سابق من العام الماضي، ويبدو أن شبكة التواصل الإجتماعي أصبحت جاهزة أخيراً لاختبارها بشكل نهائي عبر عدد محدد من المستخدمين قبل إطلاقها بشكل رسمي ونهائي لجميع مستخدميها.

ويركز دليل المدن حالياً على المدن العالمية الكبرى وليس المدن الصغيرة والبلدات النائية والمنتجعات الموجودة ضمن الجزر، والتي تعتبر وجهات سفر مرغوبة بشكل كبير، مع إمكانية توسعته من قبل الشبكة الإجتماعية لاحقاً وإضافة المزيد من الإمكانيات والمدن والأماكن.

وكانت فيس بوك قد سمحت لمستخدميها منذ فترة طويلة إظهار مكان وجودهم check-in عبر تحديثات الحالة، إلا انها لم تفعل الكثير بهذه البيانات بحيث يمكن للمستخدمين الاستفادة منها بشكل ينافس مستخدمي خدمة Foursquare.

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