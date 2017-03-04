 مدير إدارة المباني بتعليم الشرقية يلتقي مقاولي المشاريع في المحافظات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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مدير إدارة المباني بتعليم الشرقية يلتقي مقاولي المشاريع في المحافظات

مدير إدارة المباني بتعليم الشرقية يلتقي مقاولي المشاريع في المحافظات
المناطق _سعيد الباحص
وقف مدير إدارة المباني بتعليم المنطقة الشرقية المهندس ناصر بن سعيد  الجابر في جولة ميدانية شملت محافظات النعيرية والقرية العليا والخفجي على المشاريع التعليمية القائمة وكذلك المرافق التعليمية التي تخضع لعلميات الصيانة والترميم والتأهيل وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل بها والوقوف على مستويات الإنجاز ومتابعة جودة الأعمال بها منها  الأعمال القائم تنفيذها حاليا في تلك المحافظات .
 وناقش خلال هذه الجولة قادة وقائدات المدارس ودار نقاشات واسعة حيال جملة المشروعات المنفذة وأبرز التحديات وسبل تذليلها كما تم خلال ذلك  نقل توجيهات سعادة المدير العام وسعادة المساعد للخدمات المساندة باهمية تهيئة البيئة التعليمية المناسبه وضرورة المحافظة على المكتسبات وتم خلال الزيارات استعراض البرامج الالكترونية الخاصة بطلبات الصيانة وتقييم مقاولي الصيانة والنظافة  وتلمس حاجة الميدان كذلك الاجتماع مع المقاولين ومشرفي القطاعات والفنيين وحثهم على سرعة انجاز الاعمال لاستفادة الميدان.
وكان في الزيارة مدير ادارة الاشراف والتنفيذ ومدير التشغيل والصيانه ومدير الاراضي والبرمجة ومدير وحدة المتابعة والدعم الفني ورئيس قسم الترميم والتأهيل ومدير وحدة المعلومات بادارة المباني
وسيتم استكمال الزيارات لباقي المحافظات في الفتره القادمة بمشيئة الله تعالى .

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