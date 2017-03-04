مدير إدارة المباني بتعليم الشرقية يلتقي مقاولي المشاريع في المحافظات

وقف مدير إدارة المباني بتعليم المنطقة الشرقية المهندس ناصر بن سعيد الجابر في جولة ميدانية شملت محافظات النعيرية والقرية العليا والخفجي على المشاريع التعليمية القائمة وكذلك المرافق التعليمية التي تخضع لعلميات الصيانة والترميم والتأهيل وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل بها والوقوف على مستويات الإنجاز ومتابعة جودة الأعمال بها منها الأعمال القائم تنفيذها حاليا في تلك المحافظات .

وناقش خلال هذه الجولة قادة وقائدات المدارس ودار نقاشات واسعة حيال جملة المشروعات المنفذة وأبرز التحديات وسبل تذليلها كما تم خلال ذلك نقل توجيهات سعادة المدير العام وسعادة المساعد للخدمات المساندة باهمية تهيئة البيئة التعليمية المناسبه وضرورة المحافظة على المكتسبات وتم خلال الزيارات استعراض البرامج الالكترونية الخاصة بطلبات الصيانة وتقييم مقاولي الصيانة والنظافة وتلمس حاجة الميدان كذلك الاجتماع مع المقاولين ومشرفي القطاعات والفنيين وحثهم على سرعة انجاز الاعمال لاستفادة الميدان.