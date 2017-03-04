رئيس الحكومة اليمنية: المليشيات الانقلابية سخرت إيرادات الدولة في حروبها العبثية

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم، إن مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية سخرت إيرادات الدولة في حروبها العبثية.

وناقش بن دغر خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، محافظ محافظة إب اللواء عبدالوهاب الوائلي، مستوى الخدمات والمعاناة التي يعيشها المواطنون، وحجم الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية بعد إنقلابها على السلطة.

ونوه رئيس الحكومة اليمنية ، بتضحيات المقاومة الشعبية في المحافظة ومجابهتم للإنقلاب، مؤكداً أن ذلك الصمود والتضحية والنضال آن لها الآن أن تنتصر وأن الحكومة ستقدم كل الدعم والامكانيات الأزمة لاستكمال تحرير المحافظة من المليشيات.