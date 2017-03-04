إحباط تهريب 50 بلاطة حشيش في “آل زيدان” بجازان

تمكنت دوريات مركز إمارة “آل زيدان” بمنطقة جازان، بمشاركة الجهات الأمنية، من إحباط تهريب 50 بلاطة من الحشيش المخدر بعد محاولة مهرب سلك طريقا وعراً هرباً من النقاط الأمنية في المنطقة.

وقال رئيس مركز إمارة آل زيدان سالم عبدالله بن قزيز: إحدى دوريات مركز الإمارة في الداير بني مالك تمكنت ، بمشاركة دوريات مخفر الشرطة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد المهربين بأحد الطرق الوعرة في جبل آل نخيف وفرارهم من الموقع بعد ملاحظتهم للدورية.

وأضاف: أسفر تفتيش الموقع عن العثور على خمس عتلات تحوي كمية من الحشيش المخدر نقلت إلى مركز إمارة آل زيدان واتضح أنها ٥٠ بلاطة حشيش، وتم إعداد محضر بالواقعة وإحالتها للجهة المختصة.

وأردف: هذه الجهود الميدانية تأتي استجابة لتوجيهات أمير منطقة جازان بخصوص فرض السيطرة الأمنية، ونشكر دورية الاخوياء بالمركز ومنسوبي مخفر الشرطة.