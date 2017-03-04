 إحباط تهريب 50 بلاطة حشيش في “آل زيدان” بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

توجت ٨ فائزين في ستة فروع: وزارة الثقافة والإعلام تعلن أسماء الفائزين بجائزتها للكتاب كشفوا عن تخصيص متجر الكتروني لكتب المعرض.. ونظام “الباركود” قياديو معرض الكتاب 2017 : نقلة نوعية وفعاليات جديدة.. وجناحا الطفل والشباب حاضران بقوة ترامب يتهم أوباما بالتنصت على مكالماته خلال الحملة الانتخابية إحباط تهريب 50 بلاطة حشيش في “آل زيدان” بجازان رئيس الحكومة اليمنية: المليشيات الانقلابية سخرت إيرادات الدولة في حروبها العبثية جميلة الشهري : التعلم عملية ثقافية و اجتماعية لبناء القيم وتوسيع ساحة الحوار مدير إدارة المباني بتعليم الشرقية يلتقي مقاولي المشاريع في المحافظات فيس بوك تضيف ميزة التخطيط للسفر “دليل المدن” بلدية رجال ألمع تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والبوفيهات حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة ام الحمام بالقطيف بارح الكفوف لأبناء عبد الله باسنبل يحقق كأس وزارة الشؤون البلدية والقروية أمير القصيم يؤسس ويدشن لمشاريع تنموية بـ200 مليون ريال في الأسياح

إحباط تهريب 50 بلاطة حشيش في “آل زيدان” بجازان

إحباط تهريب 50 بلاطة حشيش في “آل زيدان” بجازان
المناطق _جازان

تمكنت دوريات مركز إمارة “آل زيدان” بمنطقة جازان، بمشاركة الجهات الأمنية، من إحباط تهريب 50 بلاطة من الحشيش المخدر بعد محاولة مهرب سلك طريقا وعراً هرباً من النقاط الأمنية في المنطقة.

 

وقال رئيس مركز إمارة آل زيدان سالم عبدالله بن قزيز: إحدى دوريات مركز الإمارة في الداير بني مالك تمكنت ، بمشاركة دوريات مخفر الشرطة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد المهربين بأحد الطرق الوعرة في جبل آل نخيف وفرارهم من الموقع بعد ملاحظتهم للدورية.

 

وأضاف: أسفر تفتيش الموقع عن العثور على خمس عتلات تحوي كمية من الحشيش المخدر نقلت إلى مركز إمارة آل زيدان واتضح أنها ٥٠ بلاطة حشيش، وتم إعداد محضر بالواقعة وإحالتها للجهة المختصة.

 

وأردف: هذه الجهود الميدانية تأتي استجابة لتوجيهات أمير منطقة جازان بخصوص فرض السيطرة الأمنية، ونشكر دورية الاخوياء بالمركز ومنسوبي مخفر الشرطة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>