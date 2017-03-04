 ترامب يتهم أوباما بالتنصت على مكالماته خلال الحملة الانتخابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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ترامب يتهم أوباما بالتنصت على مكالماته خلال الحملة الانتخابية

ترامب يتهم أوباما بالتنصت على مكالماته خلال الحملة الانتخابية
المناطق _واشنطن

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الرئيس السابق باراك أوباما بالتنصت على مكالماته في أكتوبر تشرين الأول خلال المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية لكنه لم يقدم أدلة تدعم اتهامه.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على حسابه في وقت مبكر من يوم السبت “إلى أي مستوى نزل الرئيس أوباما ليتنصت على هواتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة جدا. هذا نيكسون/ووترجيت. رجل سيئ (أو مريض).”

ولم يستجب مكتب أوباما لطلب من رويترز بالتعليق.

وقال ترامب في إحدى التغريدات إن عملية التنصت وقعت في برج ترامب في نيويورك لكن “لم يعثر على شيء”.

وتعرضت إدارة ترامب لضغوط في ظل تحقيقات من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ومن الكونجرس في اتصالات بين بعض أعضاء حملة ترامب ومسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية.

وفرض أوباما عقوبات على روسيا وأمر دبلوماسيين روسا بمغادرة الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول لضلوع بلادهم في اختراق الشبكات الإلكترونية لمجموعات سياسية خلال انتخابات الرئاسة التي جرت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

واستقال مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي في فبراير شباط بعدما تكشف أنه ناقش العقوبات الأمريكية على روسيا مع السفير الروسي في الولايات المتحدة قبل تولي ترامب السلطة.

وكان فلين قد وعد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بأنه لن يناقش العقوبات الأمريكية مع الروس لكن تفريغات لاتصالات تم اعتراضها وكشفها مسؤولون أمريكيون أظهرت أن الموضوع نوقش في محادثات بينه وبين السفير الروسي.

واستخدم ترامب مرارا حسابه على تويتر لمهاجمة خصومه وقاد لسنوات حملة زعمت أن أوباما لم يولد في الولايات المتحدة. وتراجع فيما بعد عن هذا الزعم.

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