 قوقل تعزز الحماية في متصفح كروم لأجهزة الماك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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قوقل تعزز الحماية في متصفح كروم لأجهزة الماك

قوقل تعزز الحماية في متصفح كروم لأجهزة الماك
المناطق _الرياض

تحديث أمني كبير سيصل متصفح كروم نهاية الشهر الحالي يرفع من مستوى الحماية ضد البرمجيات الخبيثة من خلال توسيع نطاق برنامج التصفح الآمن في أجهزة املاك.

ستشمل الحماية الجديدة التي تقدمها قوقل ناحيتين: الأولى منع عرض الإعلانات غير المرغوبة ونتحدث هنا عن ظهور وحدات إعلانية في أماكن لا يفترض بها بحيث تمنع خداع المستخدمين، والثانية منع تعديل الإعدادات بدون تدخل المستخدم وهو ما تفعله عادة البرمجيات الخبيثة قبل كل شيء حيث تغير الصفحة الرئيسية أو محرك البحث الافتراضي.

ومع إطلاق التحديث القادم فإن المواقع التي تحوي برمجيات خبيثة أو أشياء مخالفة لقواعد قوقل فإن المتصفح سيعرض شاشة التحذير الشهيرة التي تحذر المستخدم من دخول الموقع نظراً لإحتواء على برمجيات ضارة يمكن تنصيبها على جهازه أو برمجيات إعلانية مزعجة.

مع أن نظام ماك لا يتعرض عادة لبرمجيات خبيثة لكنها موجودة ومتصفح كروم يريد منعها من الوصول للمستخدمين بشكل أكبر.

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