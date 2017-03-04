قوقل تعزز الحماية في متصفح كروم لأجهزة الماك

تحديث أمني كبير سيصل متصفح كروم نهاية الشهر الحالي يرفع من مستوى الحماية ضد البرمجيات الخبيثة من خلال توسيع نطاق برنامج التصفح الآمن في أجهزة املاك.

ستشمل الحماية الجديدة التي تقدمها قوقل ناحيتين: الأولى منع عرض الإعلانات غير المرغوبة ونتحدث هنا عن ظهور وحدات إعلانية في أماكن لا يفترض بها بحيث تمنع خداع المستخدمين، والثانية منع تعديل الإعدادات بدون تدخل المستخدم وهو ما تفعله عادة البرمجيات الخبيثة قبل كل شيء حيث تغير الصفحة الرئيسية أو محرك البحث الافتراضي.

ومع إطلاق التحديث القادم فإن المواقع التي تحوي برمجيات خبيثة أو أشياء مخالفة لقواعد قوقل فإن المتصفح سيعرض شاشة التحذير الشهيرة التي تحذر المستخدم من دخول الموقع نظراً لإحتواء على برمجيات ضارة يمكن تنصيبها على جهازه أو برمجيات إعلانية مزعجة.

مع أن نظام ماك لا يتعرض عادة لبرمجيات خبيثة لكنها موجودة ومتصفح كروم يريد منعها من الوصول للمستخدمين بشكل أكبر.