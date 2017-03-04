مستشفى صبيا تكرم أصدقاء المرضى في اليوم الخليجي لحقوق المريض

اكد مدير مستشفى صبيا العام الاخصائي اول مغبش بن حسين معشي على أهمية معرفة المرضى بحقوقهم ومسؤولياتهم داخل المنشأة الصحية وتزويديهم بوثيقة حقوق المريض اثناء تلقيهم للخدمة الصحية .

جاء ذلك خلال احتفال مستشفى صبيا باليوم الخليجي لحقوق المريض ٢٠١٧ م بحضور مدير حقوق وعلاقات المرضى بصحة جازان الاخصائي احمد بن عثمان حكمي ومساعدة للشؤون الفنية الأستاذ محمد بن مهدي طميحي وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمستشفى .

وأوضح مدير حقوق وعلاقات المرضى بمستشفى صبيا العام الأخصائي الاجتماعي إبراهيم بن عبده خواجي ان تفعيل اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المريض يهدف لرفع مستوى الوعي لدى كافة المرضى ومعرفتهم بحقوقهم وواجباتهم فيما يخص الجانب الصحي ، إضافة الى تعريف الطاقم الطبي والتمريضي والفني والإداري العامل بالمستشفى بان للمرضى والمراجعين حقوق وواجبات يجب تنفيذها بكل يسر وسهولة .

وأضاف بان إدارة مستشفى صبيا قد بادرت خلال حفل حقوق المرضى في العام الماضي باطلاق جائزة سنوية تحمل إسم ( صديق المريض ) حيث تم تكريم الفائزين على هذا اللقب من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والفنيين والفنيات والاداريين والاداريات الذين كان لهم دور كبير فعال تجاه خدمة المرضى والمراجعين ، كما تم تدشين المعرض المصاحب لهذه المناسبة من قبل مدير المستشفى الاخصائي اول مغبش بن حسين معشي ومدير حقوق وعلاقات المرضى بصحة جازان الاخصائي احمد بن عثمان حكمي وعدد من الحضور والذي يضم العديد من الأركان التوعوية بحقوق وواجبات المرضى ومسؤولياتهم داخل المنشأة الصحية ، إضافة الى زيارة المرضى المنومين باقسام الباطنية رجال والجراحة رجال وقسم الأطفال .