أمانة الشرقية تحتفي بـ “الجالية الفلبينية” بعد تطوعها في تنظيف الواجهة البحرية في الخبر

تكرم أمانة المنطقة الشرقية، يوم غد الأحد الموافق (٦ جمادى الأخر ١٤٣٨هـ) ، عدد من الجالية الفلبينية، بعد قيامها مؤخرا بعمل تطوعي استهدف تنظيف الواجهة البحرية بمدينة الخبر، يأتي امتداد لدعم أمانة الشرقية، للبرامج التطوعية التي تستهدف الخدمات العامة، وبناء على توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بالاحتفاء بالقائمين على تلك المبادرة .

ويكرم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، يوم غد الأحد، عدد (حوالي ٢٠٠) من الجالية الفلبينية بعد تطوعهم بتنسيق مسبق مع أمانة الشرقية، في تنظيف الواجهة البحرية في كورنيش مدينة الخبر، وذلك على مسرح أمانة المنطقة الشرقية في مقرها بمدينة الدمام، وحظيت المبادرة التي قامت بها الجالية الفلبينية مؤخرا باستحسان وإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت امتدادا لمبادرات سابقة، قامت بها جاليات أخرى في مواقع متعددة بالمنطقة الشرقية، وذلك بالتنسيق مع أمانة الشرقية التي تقوم بدورها بدعم برامج الخدمات العامة التطوعية المستهدفة تنظيف بعض الشواطئ والواجهات البحرية، كما تقوم الامانة بدعم هذه البرامج بتوفير الأدوات وأكياس النفايات لهم .

وتتعاون أمانة المنطقة الشرقية مع الجاليات المختلفة التي تقوم بمثل هذه الأعمال التطوعية بتوفير المواقع والأدوات وذلك لنشر ثقافة التطوع، وتعزيز الوعي في المحافظة على المكتسبات الوطنية، و الممتلكات العامة .