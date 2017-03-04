تشمل 5 محاور رئيسية منها تطبيقات عملية.. ورشة عمل للمواكبة الاعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية تنطلق اليوم

تنطلق ورشة عمل (المواكبة الإعلامية لمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 )، صباح غدٍ الأحد بمقر العمادة بلعصان،وتستمر لمدة 5 أيام، وذلك بتنظيم اللجنة الإعلامية للمناسبة بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد.

وسيقدم الورشة أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ساعد الساعد، إذ يملك خلفية واسعة في مجال الإعلام السياحي من خلال العديد من الدورات والورش التي قدمها والمشاركات الأخرى، كما أنه يحمل الدكتورارة في الصحافة والنشر الالكتروني، والماجستير في مجالي التكنولوجيا واقتصاديات الإعلام، وهو مشرف على برامج التدريب لطلاب وطالبات الإعلام قسم الإعلام بالجامعة، وكاتب في صحيفة الحوار الجزائرية، وعضو في العديد من لجان التحكيم والبحوث، فضلا عن تأليفه ل 6 كتب ودراساته العلمية.

فيما تشمل محاور الورشة: حول الإعلام السياحي أهميته وأدبياته وأساسياته، متطلبات التسويق السياحي في وسائل الإعلام، المعالجة الإعلامية للأنشطة والفعاليات السياحية، المرافقة والتخطيط الإعلامي لإبراز المنتج السياحي، تطبيقات عملية وتوزيع مهام.