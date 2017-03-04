 بلدية الخبر وفريق ” لنسعدهم ” التطوعي ينظمان برنامج ترفيهي لعمال النظافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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بلدية الخبر وفريق ” لنسعدهم ” التطوعي ينظمان برنامج ترفيهي لعمال النظافة

بلدية الخبر وفريق ” لنسعدهم ” التطوعي ينظمان برنامج ترفيهي لعمال النظافة
المناطق _منال الدوسري

أطلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة النظافة بالتعاون مع فريق لنسعدهم التطوعي برنامج ترفيهي لعمال النظافة تحت عنوان ” اليوم الترفيهي لأصدقاء البيئة ” والذي اقيم بواجهة الخبر البحرية بمشاركة ما يزيد عن 100 عامل وعلى مدى 4 ساعات شهدت خلالها العديد من الفعاليات الترفيهية والبرامج والمسابقات , اضافة الى تناول طعام الغداء وعمل سحوبات على نحو 25 جائزة لعمال النظافة , حيث لاقت المبادرة ثناء كبيرا من عمال النظافة، كونها تعكس تقدير المجتمع لهذه الفئة العمالية التي تؤدي دورا كبيرا للحفاظ على نظافة الخبر وإبراز وجهها الحضاري.

وأشاد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام بن عبداللطيف الملا بالمبادرة مؤكدا أن هذا البرنامج يعد تقديراً رمزياً وحافزاً لعمال نحن بأمس الحاجة الى جهودهم، وهم الجنود المجهولين الذين يعملون ليلا ونهارا بصمت ويبذلون من أنفسهم وأجسادهم الكثير لكي تبقى المدينة وأهلها ينعمون بالنظافة التي هي أساس الصحة والايمان , مضيفا أن مدينة الخبر تشهد العديد من البرامج التطوعية والبيئية بشكل أسبوعي مما يدل على وعي المجتمع وحرصهم على الحفاظ على البيئة .

ومن جانبه ثمن مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر للخدمات الدكتور خليفة بن عبدالله السعد هذه المبادرة الإيجابية داعيا الشركات والجمعيات والمؤسسات لحذو هذه الخطوة التفاعلية لدعم الوعي البيئي ضمن برامج المشاركة المجتمعية , مؤكدا أن البلدية تقدر وتثمن دور العمال الذين يتركون بصمات رائدة ويقدمون أروع صور التضحية والعمل الجاد في مختلف المجالات، مبيناً وجوب تقدير هذه الفئة المميزة والاحتفاء بها في كافة المناسبات.

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