 عوائدها 20 ألف استفاد منها 25 أسرة في 7 أيام.. معرض يختتم وآخر يفتتح بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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عوائدها 20 ألف استفاد منها 25 أسرة في 7 أيام.. معرض يختتم وآخر يفتتح بعسير

عوائدها 20 ألف استفاد منها 25 أسرة في 7 أيام.. معرض يختتم وآخر يفتتح بعسير
المناطق _عسير

دشن معرض “الفصول الأربعة” فعالياته مساء أمس الجمعة بمجمع ريحان مول، بمشاركة 22 أسرة منتجة، وذلك برعاية البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني “بارع”.

ويشتمل المعرض على مشاركات حرفية من أعمال يدوية مثل الطباعة والسدو والكورشيه والطهي والتصوير الفوتوغرافي والرسم وتركيب العطور المصنعة يدويًا والبهارات، ويهدف إلى إظهار إبداع الأسر في منتجاتهم، خصوصا أنه اختار الأسر المبتدئة لتشجيعهم وإظهار ما لديهم.

من جهة أخرى، بلغت عوائد معرض عجينة “سكر” للحرف اليدوية والأسر المنتجة الذي اختتم فعاليات نهاية الأسبوع الماضي برعاية “بارع” أيضا في مجمع عسير مول، 20 ألف ل 25 أسرة خلال 7 أيام.، وتنوعت مشاركاتهم ما بين الحرف اليدوية وتنظيم الحفلات والإكسسوارات ولوحات فنية وتصميم الملابس

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