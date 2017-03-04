منظمة الصحة العالمية توصل أول قافلة مساعدات لتعز

تمكنت منظمة الصحة العالمية من إيصال شحنة تزن ثمانية أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية لما يزيد عن 350 ألف شخص بمدينة تعز الواقعة جنوب غربي اليمن، والمحاصرة منذ أكثر من عامين من قبل الحوثيين.

وتعد هذه أول قافلة مساعدات طبية برية تتمكن من عبور جبهات الحرب الفاصلة بين طرفي النزاع في هذه المدينة، بحسب ما ذكرته المنظمة في بيان.

يشار إلى أن تعز هي ثالث أكبر مدن اليمن وتخضع لسيطرة القوات الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، وتشهد مواجهات عنيفة منذ أكثر من عامين، في ظل المحاولات المستمرة من جانب جماعة الحوثيين لاقتحامها.

ومن المقرر أن يتم توزيع المساعدات على المستشفيات الرئيسية في المدينة، بينما تلقت المراكز الطبية الواقعة على أطراف تعز إمدادات بالفعل على مدار الأسبوع الماضي.