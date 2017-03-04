حسني مبارك : سعيد بحكم البراءة ولن استقر في شرم الشيخ

قال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في تصريحات خاصة لصحيفة “صوت الأمة” المصرية، إنه سعيد بحكم البراءة الذي أصدرته محكمة النقض، يوم الخميس الماضي، من تهمة قتل المتظاهرين فى الميادين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير(كانون الثاني)، وهو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه، مما يجعل مبارك بريئاً من كل التهم المنسوبة إليه ولا يحق احتجازه.

وأوضح مبارك في حديثه، أنه سيعود إلى منزله ولن يذهب إلى شرم الشيخ. وقال إن “تواجدي في شرم الشيخ بعد 25 يناير(كانون الثاني) كان لسبب واحد وهو أنه كان في ضيوف كبار عاوزين يقابلوني .. هقعد في بيتي”.

وأكد مبارك أنه يتمتع بصحة جيدة، لكنه رفض الإدلاء بأية تصريحات حول الأوضاع الحالية لمصر، أو الوضع القانوني له بعد حكم محكمة النقض، مكتفياً بقوله “صحتي كويسة”، ورداً على سؤال حول إن كان يواجه قضايا أخرى، قال “ما أعرفش والله.. ما فيش تاني فاضل غير نطلع القمر”.