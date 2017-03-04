يفتتح المعرض المصاحب في حديقة السلام ..العسكر يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالجبي

يرعى سعادة محافظ محافظة الجبيل غداً الأحد انطلاقة وتدشين المعرض الذي يقام على هامش فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والذي تنظمه الاداره العامه للدفاع المدني بمحافظة الجبيل بمشارك العديد من الجهات يتقدمها الأسطول الشرقي .

وواضح العقيد علي محمد القرني مدير الدفاع المدني بمحافظة الجبيل إن معارض التوعية التي تقام على هامش اليوم العالمي للدفاع المدني تنظم بتوجيهات من معالي مدير عام الدفاع المدني وتنفذها مديريات الدفاع المدني بالمناطق والمحافظات وتهدف هذه المعارض الى توعية المجتمع في عدة جوانب والجانب الأهم منها جانب السلامة وقد تشرفت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بتدشين معرض الدفاع المدني في معارض الظهران مؤخرا وهذا المعرض الذي سيدشنه سعادة محافظ الجبيل الاستاذ عبدالله بن ناصر العسكرغدا الأحد بحضور سعادة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد بن يحيى الزهراني وذلك في حديقة السلام المجاورة لمبنى بلدية الجبيل مفتوحا للجمهور الكريم في المحافظة للاطلاع على إمكانيات الدفاع المدني وكذلك إمكانيات الجهات المعنية بالسلامة والإطفاء في بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وسيستمر لمدة ٤ أيام .

وأضاف القرني ان المعرض يحتوي على عدد من الأجنحة منها الجناح الرئيسي لإدارة الدفاع المدني بالجبيل وجناح القوات البحرية الملكية ممثلا بالأسطول الشرقي وجناح شركة صدارة للكيميائيات السعودية وجمعية العمل التطوعي ,لجنة الجبيل للطوارئ جماعة ، الهيئة السعودية للمهندسين فرع الجبيل شعبة الهندسة الكهربائية وجناح شركة زجاج جارديان السعودية الدولية وجناح شركة النجار لأنظمة الأمن والسلامة