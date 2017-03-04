 سلطات النظام الإيراني تعتقل ناشطا أحوازيا وناشطون يحذرون من عمليات الاختفاء القسري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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سلطات النظام الإيراني تعتقل ناشطا أحوازيا وناشطون يحذرون من عمليات الاختفاء القسري

سلطات النظام الإيراني تعتقل ناشطا أحوازيا وناشطون يحذرون من عمليات الاختفاء القسري
المناطق - الأحواز

اعتقلت سلطات النظام الإيراني أو الاحتلال الفارسي للأحواز العربية ناشطا أحوازيا في قرية “تل بومة” شمال الأحواز العاصمة يوم الخميس “2 مارس” الجاري وقادته إلى مكان مجهول فيما حذر ناشطون حقوقيون من تزايد حالات الاختفاء القسري في الأحواز.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لـ”حركة النضال العربي لتحرير الأحواز”-أحوازنا-إن سلطات الاحتلال تساندها قوات من الأمن ومليشيا البسيج هاجمت قرية “تل بومة” الواقعة شرق قضاء “ملاثاني” مساء يوم الخميس الماضي واعتقلت الناشط “محمود حبيب الشحيتاوي” البالغ من العمر “25” عاما واقتادته إلى مكان مجهول.

وأضافت المصادر أن عناصر سلطات الاحتلال اقتحموا منزل الشحيتاوي دون سابق إنذار وعبثوا في محتويات بيته مما أثار حالة من الهلع والفزع بين ذوي المعتقل ، كما قامت هذه القوات بضرب المعتقل أمام زوجته وطفليه.

وتأتي عملية الاعتقال ضمن حملة مسعورة تشنها مخابرات الاحتلال منذ أيام إذ اعتقلت فيها عدد من الناشطين من بينهم عدنان عبيات من حي الثورة  ولفته الغابشي (الجلالي) من حي الزهيرية غربي الأحواز العاصمة يوم 1 مارس الجاري، وسبقها اعتقال ناجي الدحيمي من حي الزعفرانية يوم 28 فبراير.

وحذر ناشطون حقوقيون من ازدياد حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها الناشطون الأحوازيون على يد وزارة المخابرات واستخبارات الحرس الثوري في دولة الاحتلال مؤكدين أن هذه السياسة المتبعة تهدف إلى نشر حالة الرعب والخوف بين الأحوازيين. ورأى هؤلاء الناشطون أن صمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إزاء هذه الجرائم شجع دولة الاحتلال على التمادي وتجاوز كل القوانين.

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