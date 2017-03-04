 الشباب يواصل نتائجه السلبية بتعادله مع الفتح بهدف لكل منهما | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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الشباب يواصل نتائجه السلبية بتعادله مع الفتح بهدف لكل منهما

الشباب يواصل نتائجه السلبية بتعادله مع الفتح بهدف لكل منهما
المناطق - متابعات

واصل فريق الشباب نتائجه السلبية بعد تعادله مع الفتح بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وسجل الفتح أولاً عن طريق لاعبه توفيق بوحيمد في الدقيقة 32 بعد متابعته ضربة الجزاء التي نفذها ناثان جونيور وتصدى لها الحارس محمد عواجي، وأدرك عبد المجيد الصليهم التعادل للشباب بعد ثلاث دقائق.

وبعد هذه المباراة يصبح الشباب لم يذق طعم الفوز في آخر خمس لقاءات خاضها وضعته في المركز الخامس بـ27 نقطة، بينما يقبع الفتح في المركز قبل الأخير بـ16 نقطة.

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