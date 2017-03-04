الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً في تعز اليمنية

أعلن الجيش اليمني، اليوم، أسر قيادياً حوثياً يدعى “عوض البراك”، بعد معارك خاضها ضد الإنقلابيين في تعز، وسط البلاد.

ونقلت وكالة (سبأ) الرسمية، عن مصدر عسكري في قيادة محور تعز، إن عناصر الجيش الوطني أحرزوا تقدما كبيرا وحرروا عدداً من المواقع في جبهة مقبنة بعد اشتباكات عنيفة لعدة ساعات تكبدت فيها المليشيا العشرات بين قتيل وجريح ولاذ من تبقى منهم بالفرار”.

وأكد المصدر أن “المواجهات ما تزال مستمرة وسط تقدم كبير للجيش الوطني واستشهاد اثنين وإصابة ثلاثة أخرين من أفراد الجيش”.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات استهدفت تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في مفرق الوازعية ومنطقة العقمة في موزع ومعسكر خالد بمفرق المخا، وغارات أخرى استهدفت نقطة الكسارة اسفل البرح وجسر الهاملي على خط الحديدة غرب البلاد.