 الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً في تعز اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمريكا تعزز تواجدها في منبج بسوريا لـ “ردع التهديدات” نورة المدني : من المعهد الصحي  بمنطقة تبوك  إلى الدكتوراه في بريطانيا سقوط طائرة حربية سورية على الحدود التركية القادسية يفوز على التعاون بثلاثية في دوري جميل تعليم المدينة يطلق فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2017 م مقتل قيادي من القاعدة في غارة أمريكية بأبين الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً في تعز اليمنية الشباب يواصل نتائجه السلبية بتعادله مع الفتح بهدف لكل منهما سلطات النظام الإيراني تعتقل ناشطا أحوازيا وناشطون يحذرون من عمليات الاختفاء القسري يفتتح المعرض المصاحب في حديقة السلام ..العسكر يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالجبي انطلاق الاسبوع الوطني للموهبة بمدارس جدة  .. غداً مطار القريات يستقبل أولى رحلات نسما.. غداً

الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً في تعز اليمنية

الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً في تعز اليمنية
واس - عدن

أعلن الجيش اليمني، اليوم، أسر قيادياً حوثياً يدعى “عوض البراك”، بعد معارك خاضها ضد الإنقلابيين في تعز، وسط البلاد.
ونقلت وكالة (سبأ) الرسمية، عن مصدر عسكري في قيادة محور تعز، إن عناصر الجيش الوطني أحرزوا تقدما كبيرا وحرروا عدداً من المواقع في جبهة مقبنة بعد اشتباكات عنيفة لعدة ساعات تكبدت فيها المليشيا العشرات بين قتيل وجريح ولاذ من تبقى منهم بالفرار”.
وأكد المصدر أن “المواجهات ما تزال مستمرة وسط تقدم كبير للجيش الوطني واستشهاد اثنين وإصابة ثلاثة أخرين من أفراد الجيش”.
ولفت إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات استهدفت تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في مفرق الوازعية ومنطقة العقمة في موزع ومعسكر خالد بمفرق المخا، وغارات أخرى استهدفت نقطة الكسارة اسفل البرح وجسر الهاملي على خط الحديدة غرب البلاد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>