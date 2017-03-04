تعليم المدينة يطلق فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2017 م

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ، فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع والذي يأتي متزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة : ٣ / مارس / 2017 م ، وينفذ البرنامج في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة من خلال الفعاليات المتنوعة والتي تستمر لمدة أسبوع .

من جانبه أوضح مدير إدارة الموهوبين الأستاذ أديب شاهين أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع وإيصال رسالة علمية صحيحة لعموم طبقات المجتمع المحلي بهدف زيادة وعيهم بأهمية الاهتمام بالموهوبين والعناية بهم بتعريفهم بالطالب الموهوب وخصائصه وحاجاته المختلفة ، وتوضيح سبل وطرائق الكشف عن الموهوبين ورعايتهم ، ومعرفة بعض طرائق تربية الموهوبين ، وبيان جهود بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال كشف و رعاية الموهوبين ، إضافة إلى التعرف على أنواع البرامج المقدمة لهم ، وتطوير قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات في مجال الموهبة ، والمساهمة في مساعدة المدرسة والأسرة لمعرفة دورهم في كشف ورعاية الموهوبين .

يذكر بأن فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع تتضمن عدة فعاليات يأتي ابرزها :

1. إقامة مركز علمي متنقل يضم ( مجموعة من الورش العلمية في مجال الفضاء والطيران والهندسة و الروبوت والعلوم المرحة والتقنية و الاتصالات وقبة علمية وفلكية و انشطة علمية معززة للصحة ) والذي ينفذ من قبل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم . .

2 . تنفيذ ( ٤٠ ) محاضرة وندوة عامة موجهة للطلاب والمعلمين و أولياء الأمور ( آباء وأمهات ) .

3 . عرض أفلام وإقامة تجارب تختص بالموهبة والإبداع .

4 . تنفيذ برامج إذاعية و تلفزيونية مباشرة بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون .

5 . برامج وفعاليات مدرسية ( مسابقات ونشرات وبرامج إذاعة مدرسية