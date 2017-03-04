 القادسية يفوز على التعاون بثلاثية في دوري جميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمريكا تعزز تواجدها في منبج بسوريا لـ “ردع التهديدات” نورة المدني : من المعهد الصحي  بمنطقة تبوك  إلى الدكتوراه في بريطانيا سقوط طائرة حربية سورية على الحدود التركية القادسية يفوز على التعاون بثلاثية في دوري جميل تعليم المدينة يطلق فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2017 م مقتل قيادي من القاعدة في غارة أمريكية بأبين الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً في تعز اليمنية الشباب يواصل نتائجه السلبية بتعادله مع الفتح بهدف لكل منهما سلطات النظام الإيراني تعتقل ناشطا أحوازيا وناشطون يحذرون من عمليات الاختفاء القسري يفتتح المعرض المصاحب في حديقة السلام ..العسكر يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالجبي انطلاق الاسبوع الوطني للموهبة بمدارس جدة  .. غداً مطار القريات يستقبل أولى رحلات نسما.. غداً

القادسية يفوز على التعاون بثلاثية في دوري جميل

القادسية يفوز على التعاون بثلاثية في دوري جميل
المناطق - متابعات

انتصر فريق القادسية على مضيّفه التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين.

وجاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الثاني، حيث تقدم البرازيلي إلتون خوزيه بالهدف الأول للقادسية عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 73، ولم يمهل البرازيلي الآخر بيسمارك لاعبي التعاون سوى دقيقة واحدة ليضف الهدف الثاني للقادسية، وسجل عبدالمحسن فلاته هدف الاطمئنان الثالث في الدقيقة 84، وأحرز مدالله العليان هدف التعاون الشرفي في الدقيقة 88.

ورفع القادسية رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام التعاون صاحب المركز الثامن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>