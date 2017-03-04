القادسية يفوز على التعاون بثلاثية في دوري جميل

انتصر فريق القادسية على مضيّفه التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين.

وجاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الثاني، حيث تقدم البرازيلي إلتون خوزيه بالهدف الأول للقادسية عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 73، ولم يمهل البرازيلي الآخر بيسمارك لاعبي التعاون سوى دقيقة واحدة ليضف الهدف الثاني للقادسية، وسجل عبدالمحسن فلاته هدف الاطمئنان الثالث في الدقيقة 84، وأحرز مدالله العليان هدف التعاون الشرفي في الدقيقة 88.

ورفع القادسية رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام التعاون صاحب المركز الثامن.