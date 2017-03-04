سقوط طائرة حربية سورية على الحدود التركية

سقطت طائرة يرجح أنها عسكرية سورية في مدينة تركية، مساء اليوم السبت، وفق تقرير إخباري، دون أن يتضح على الفور ما إذا كان ذلك أسفر عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن والي هطاي قوله “لدينا معلومات عن سقوط طائرة بمدينة أنطاكيا (الواقعة في الولاية)، ونعتقد أنها للجانب السوري وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا”.

وقالت تقارير تركية أخرى إن طائرة حربية من طراز ميج-23 يرجح أنها تابعة للحكومة السورية تحطمت على الجانب السوري للحدود، ويعتقد أن الطيار تمكن من القفز.

وأضاف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن عملية بحث جارية عن الطيار، الذي ربما هبط على الجانب التركي من الحدود.

وتابع “من غير الواضح سبب تحطم الطائرة، ربما يكون بسبب الأحوال الجوية”.