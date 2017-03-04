 سقوط طائرة حربية سورية على الحدود التركية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمريكا تعزز تواجدها في منبج بسوريا لـ “ردع التهديدات” نورة المدني : من المعهد الصحي  بمنطقة تبوك  إلى الدكتوراه في بريطانيا سقوط طائرة حربية سورية على الحدود التركية القادسية يفوز على التعاون بثلاثية في دوري جميل تعليم المدينة يطلق فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2017 م مقتل قيادي من القاعدة في غارة أمريكية بأبين الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً في تعز اليمنية الشباب يواصل نتائجه السلبية بتعادله مع الفتح بهدف لكل منهما سلطات النظام الإيراني تعتقل ناشطا أحوازيا وناشطون يحذرون من عمليات الاختفاء القسري يفتتح المعرض المصاحب في حديقة السلام ..العسكر يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالجبي انطلاق الاسبوع الوطني للموهبة بمدارس جدة  .. غداً مطار القريات يستقبل أولى رحلات نسما.. غداً

سقوط طائرة حربية سورية على الحدود التركية

سقوط طائرة حربية سورية على الحدود التركية
المناطق - وكالات

سقطت طائرة يرجح أنها عسكرية سورية في مدينة تركية، مساء اليوم السبت، وفق تقرير إخباري، دون أن يتضح على الفور ما إذا كان ذلك أسفر عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن والي هطاي قوله “لدينا معلومات عن سقوط طائرة بمدينة أنطاكيا (الواقعة في الولاية)، ونعتقد أنها للجانب السوري وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا”.

وقالت تقارير تركية أخرى إن طائرة حربية من طراز ميج-23 يرجح أنها تابعة للحكومة السورية تحطمت على الجانب السوري للحدود، ويعتقد أن الطيار تمكن من القفز.

وأضاف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن عملية بحث جارية عن الطيار، الذي ربما هبط على الجانب التركي من الحدود.

وتابع “من غير الواضح سبب تحطم الطائرة، ربما يكون بسبب الأحوال الجوية”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>