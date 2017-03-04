ترامب يُطلق قذائفه في وجه “أوباما” ويتحدث عن تجسسه عليه

فاجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متابعيه على “تويتر” بسلسلة تغريدات، انتقد فيها الرئيس السابق “أوباما”، مؤكدًا أنه كان يتجسس عليه في أكتوبر الماضي أثناء الحملة الانتخابية، التي وصفها “ترامب” بالمقدسة.

وفي تغريدته، قال “ترامب”: إلى أي مستوى نزل الرئيس أوباما ليتنصت على هواتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة جداً. هذا نيكسون/ووترجيت. رجل سيئ (أو مريض)”، فيما غابت التصريحات الرسمية الصادرة عن مكتب أوباما لتوضيح ما إذا كان “ترامب” على صواب أم لا، ورفض المكتب الإجابة على تصريحات لـ “رويترز” بخصوص هذا الأمر.

ودائمًا ما يستخدم “ترامب” حسابه على “تويتر” لمهاجمة خصومه، وكان لديه اعتقاد بأن “أوباما” لم يولد في الولايات المتحدة، وبالفعل تزعم حملة هاجمت “أوباما” لسنوات، غير أنه فيما بعد تراجع عن تلك المعتقدات.