 بالفيديو .. خادم الحرمين يصل جزيرة “بالي” بإندونيسيا لقضاء عدة أيام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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بالفيديو .. خادم الحرمين يصل جزيرة “بالي” بإندونيسيا لقضاء عدة أيام

المناطق - وكالات

حطت طائرة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، في جزيرة “بالي” الإندونيسية، وذلك لقضاء عدة أيام هناك، بعدما انتهى الملك من زيارته لسلطنة “بروناي دار السلام”.

ووصلت الطائرة إلى مطار “غوستي نجوراه راي” الدولي في جزيرة بالي، مساء اليوم السبت، واستقبله وزير السياحة الإندونيسي عريف يحيى، حيثُ استقبله الجميع بحفاوة بالغة وكان في مقدمتهم سكان الجزيرة.

وقالت وكالة الأنباء الإندونيسية “انتارا”، إن خادم الحرمين سيقضي 6 أيام في الجزيرة، وسيرحل عنها في مارس الجاري، ويشار إلى أن جزيرة “بالي” تعتبر أحد أهم الجزر في العالم من حيث الطبيعة وصفاء الأجواء، وتصنف ضمن الجزر “الفاتنة”، كما أن لأهلها طبيعة خاصة في العادات والتقاليد البدائية.

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