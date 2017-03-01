 “حدود تبوك” ينقذ شاب وطفلين من الغرق  | صحيفة المناطق الإلكترونية
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“حدود تبوك” ينقذ شاب وطفلين من الغرق 

“حدود تبوك” ينقذ شاب وطفلين من الغرق 
المناطق - تبوك
قامت الدوريات البحرية والساحلية بحرس الحدود بمنطقة تبوك / قطاع حقل اليوم السبت الموافق

١٤٣٨/٦/٥الساعة ( ١٥٠٠) بإنقاذ شخص يبلغ من العمر (٤٠) سنه وطفلين يبلغا من العمر (٨ – ٧) سنوات من الغرق .

أوضح الناطق الإعلامي المكلف بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الرائد البحري فهد بن صالح العنزي أن الدورية الساحلية لمركز بئر الماشي شاهدت أثناء قيامها بعملها المعتاد شخص ومعه طفلين يتعرضون لحالة غرق في شاطئ رأس الباخرة شمال مركز بئر الماشي  وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية والساحلية للموقع وتم انتشالهم  إلى الشاطئ وأجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتم نقلهم بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى حقل العام  وهم بصحة جيدة ولله الحمد .
وحثت قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر عند ممارسة السباحة وعدم المخاطرة بالسباحة على الفلين او اللستك والسباحة في حالة التعب والإرهاق  والسباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة   .

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