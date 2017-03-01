 متحدث باسم أوباما ينفي ادعاء ترامب بالتنصت عليه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 5 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 4 مارس 2017 ميلاديا

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متحدث باسم أوباما ينفي ادعاء ترامب بالتنصت عليه

متحدث باسم أوباما ينفي ادعاء ترامب بالتنصت عليه
المناطق - رويترز

نفى متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، السبت، مزاعم الرئيس دونالد ترامب بأن أوباما أمر بالتنصت عليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال المتحدث باسم أوباما،كيفين لويس، “من القواعد الأساسية لإدارة أوباما عدم تدخل أي مسؤول بالبيت الأبيض على الإطلاق في أي تحقيق مستقل تقوده وزارة العدل”.

وأضاف “في إطار ذلك الإجراء لم يأمر الرئيس أوباما أو أي مسؤول بالبيت الأبيض في أي وقت بمراقبة أي مواطن أمريكي. أي تلميح آخر هو كاذب بكل بساطة”.

وقال ترامب في تغريدة “كيف للرئيس أوباما أن يتدنى إلى هذا المستوى ويزرع أجهزة تنصت على هواتفي أثناء الحملة الانتخابية التي لها قدسيتها. هذا الأمر أشبه بووتر غيت/نيكسون”.

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