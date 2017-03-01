الخليج يتعادل مع الأهلي في دوري جميل

تعادل الأهلي مع مضيفه الخليج بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

أفتتح الخليج الأهداف عن طريق البرازيلي جادسون سانتوس بالدقيقة الـ(3) ثم أدركه الأهلي بهدفين الأول لعمر السومة بالدقيقة الـ(40) و الثاني لعبدالفتاح عسيري بالدقيقة الـ(44) ولكن اختتم لاعب الخليج إسماعيل دياكيتي المباراة بهدف التعادل بالدقيقة الـ(81) .