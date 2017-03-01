“أحرار الشام” يزعم إسقاطه لطائرة سورية سقطت في تركيا

رجحت تركيا نجاة طاقم طائرة سورية سقطت في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا جنوبي البلاد اليوم السبت، عقب وصول الطواقم الطبية والأمنية إليها، وفق تقرير إخباري.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء التي تديرها الدولة، عن والي هطاي “أردال أطا”، قوله إنه تلقى معلومات تفيد بوصول قوات الدرك التركي (الجندرمة) والطواقم الطبية إلى حطام الطائرة القادمة من الجانب السوري.

وأعرب أطا عن اعتقاده بنجاة أفراد طاقم الطائرة، مشيراً إلى أن قمرة قيادة الطائرة لا تفيد بوجود أحد داخلها بعد سقوطها قرب قرية “يايلاجق” التابعة لمدينة أنطاكيا بالولاية.

ووفق التقرير، أكد الوالي تلقي السلطات التركية معلومات بعدم وجود أي عمليات جوية في المنطقة للقوات المسلحة والطيران المدني.

ونفى أن يكون الحادث إثر استهداف الطائرة من تركيا بسبب انتهاكها للمجال الجوي، مضيفاً “ليس هناك أي تدخل من جانبنا بخصوص سقوط الطائرة، فهل سقطت جراء عطل فني أو استهدفت، لا نعرف حتى الآن”.

ونقل التقرير في السياق ذاته، عن المتحدث باسم فصيل “أحرار الشام” في سوريا أحمد قره علي، قوله إن طائرة للجيش السوري “كانت تحلق بشكل منخفض عندما استهدفناها بمضاد طيران من عيار 23 ميليمتر بريف إدلب (الحدودية شمال غربي سوريا)، وإثر إصابتها تعرضت الطائرة لعطل فني، وشوهدت وهي تبدأ بالسقوط”.