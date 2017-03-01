مقتل شخصين على الأقل في انفجار بالمكسيك

ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجاراً وقع في مبنى خارج مدينة مكسيكو سيتي صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل في نفس البلدة التي تعرضت في الآونة الأخيرة لانفجار مدمر في سوق للألعاب النارية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الدمار الذي لحق بالمبنى الواقع في منطقة تولتيبيك السكنية في ولاية مكسيكو جراء الانفجار الذي أرسل سحابة كبيرة من الدخان الأسود في الجو.

ونقل مسؤولو الطوارئ عن وسائل الإعلام المحلية القول إن سبعة أشخاص أصيبوا أيضاً، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

ووقع الانفجار في نفس البلدة التي شهدت سلسلة تفجيرات هائلة دمرت سوقاً للألعاب النارية في ديسمبر (كانون الأول)، وقتلت أكثر من 30 شخصاً.