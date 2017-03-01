الحوثيون يرتكبون 800 انتهاك بحق المدنيين في “البيضاء”

كشف تقرير حقوقي يمني أن مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ارتكبت أكثر من 800 حالة انتهاك ضد المدنيين أبرزها مقتل 28 شخصاً في مديرية “القريشية” بمحافظة”البيضاء” وسط البلاد.

وذكر التقرير الذي أصدرته منظمة “عين” لحقوق الإنسان اليوم السبت أن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات في منطقة “الزوب” بالمديرية، توزعت بين القتل، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، وتدمير المنازل، وتهجير السكان وإتلاف ممتلكاتهم.

وقال التقرير “إن انتهاكات المليشيات أدت إلى مقتل 28 مدنياً بينهم أطفال وإصابة 44 آخرين، كما تم توثيق مائة حالة اختطاف واعتقال تعسفي منها 52 حالة طالت أهالي المنطقة و48 حالة طالت عمالاً وافدين يعملون في المزارع”، موضحاً أن 279 منزلاً تعرض للتدمير من قبل المليشيات، منها 5 منازل تم تسويتها بالأرض و59 منزلاً هدمت أجزاء كبيرة منها وأصبحت غير صالحة للسكن و215 منزلاً تضررت بشكل جزئي، فضلاً عن تدمير 3 مدارس و7 آبار مياه وإحراق محطة وقود.

ولفتت المنظمة إلى أنه تم تسجيل نزوح 350 أسرة، إلى المناطق المجاورة وإلى مدينة “رداع” هروباً من انتهاكات المليشيات، مبينة أن عشرات الانتهاكات التي تم توثيقها تضمنت قيام المليشيات بإتلاف عدد من المزارع التي يعتمد عليها المواطنون في العيش، وأدى ذلك إلى تعطيل العمل فيها، إضافة إلى خسائر قدرت بملايين الريالات.