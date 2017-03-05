5 فيديوهات صادمة بالرياض .. لصوص يسطون على ممتلكات سائقي السيارات أثناء توقفها

تناقل مواطنون 5 مقاطع فيديو قيل إنها في شوارع الرياض – لم تتسن “المناطق” التأكد منها – تظهر عددًا من اللصوص الذين يستولون على ممتلكات سائقي السيارات أثناء توقفها بكل جرأة.

وأظهرت الكاميرا أكثر من حالة، حيث قام فيها شاب بمفرده أو بالاستعانة بآخر معه، بالاستيلاء عنوة على أغراض من سائقي السيارات، دون رد فعل من أي شخص.

ورصدت الكاميرا سرقة من سائق سيارة نقل “فان” والثانية من سيارة جيب حديثة، وفي الحالتين كانت السرقة عنوة وبكل جرأة ووقاحة، فيما كانت السرقة الثالثة بمغافلة السائق وخطف الجوال منه أثناء الحديث به.