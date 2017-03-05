 بحيلة غريبة .. سرقة رجل أعمال سعودي في لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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بحيلة غريبة .. سرقة رجل أعمال سعودي في لندن

بحيلة غريبة .. سرقة رجل أعمال سعودي في لندن
المناطق - الرياض

بدأت في لندن محاكمة لص، تمكن من خداع السلطات البريطانية وسرقة سيارة فارهة، تعود لرجل أعمال سعودي.

ويواجه اللص، حكماً بالسجن، بعد أن تمكّن عن طريق التزوير من خداع هيئة تراخيص السيارات والقيادة البريطانية بأن ملكية السيارة انتقلت إليه، ليتم تسليمه مفتاحاً بديلاً لها؛ ما مكنه من سرقة السيارة التي كانت متوقفة بحي “مايفير” في لندن، وبيعها بما يعادل 34 ألف دولار أمريكي.

وبحسب موقع “هافنتغون بوست”، اعترف اللص أمام محكمة وارك ساوث كراون أمس بارتكابه جريمة الاحتيال والإدلاء ببيانات مزورة خمس مرات، بينما اعترف بارتكاب جريمة السرقة مرة واحدة، فيما ذُكر أنه سبق له استخدام ذات الحيلة لسرقة عدد من السيارات باهظة الثمن.

من جهته، أوضح رجل الأعمال السعودي مالك السيارة، أنه لم يتمكن من الرد على استفسار هيئة تراخيص السيارات والقيادة البريطانية حول نقل ملكية سيارته إلى اللص المذكور؛ لأنه كان موجوداً خارج بريطانيا وقتذاك.

بدورها، قضت المحكمة بإطلاق سراح الجاني بشكل مشروط، عبر إخضاعه لرقابة إلكترونية على ألا يُسمح له بالتجول بين الثامنة مساءً والسابعة صباحاً، فيما يُنتظر أن يخضع للمحاكمة مجدداً في 13 مارس الجاري.

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