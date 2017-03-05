 إذا كنت تعاني “السمنة” أو مُقبل عليها .. فإليك 12 نصيحة تجنبك إياها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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إذا كنت تعاني “السمنة” أو مُقبل عليها .. فإليك 12 نصيحة تجنبك إياها

إذا كنت تعاني “السمنة” أو مُقبل عليها .. فإليك 12 نصيحة تجنبك إياها
المناطق - الرياض

نصحت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة إيمان الأيوبي بتجنب العادات الغذائية الخاطئة التي أسهمت في زيادة الأوزان ومهدت للإصابة بالسمنة والسكري.

وقالت إن عدم وجود برنامج صحي للفرد جعله يواجه العديد من المتاعب التي تستدعي التدخلات العلاجية لتجنب مضاعفات المرض.

وفي ما يلي أبرز النصائح الصحية:

– الحد من الوجبات السريعة

– تجنب أطعمة المعلبات

– استبدال الغازيات بالماء

– تناول الخضار والفواكه

– الاهتمام بوجبة الفطور

– الحد من تناول المقليات

– ممارسة الرياضة وأبسطها المشي

– تجنب النوم بعد الأكل

– إجراء فحوصات الكوليسترول والأملاح

– تجنب التدخين والشيشة والمعسل

– الحد من تناول السكر والملح

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