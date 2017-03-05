 اليمن.. الانقلابيون بنهبون تريليون ريال في 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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اليمن.. الانقلابيون بنهبون تريليون ريال في 2016

اليمن.. الانقلابيون بنهبون تريليون ريال في 2016
المناطق - وكالات

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي و المخلوع صالح بنهب نحو تريليون ريال يمني أي ما يعادل 4 مليارات دولار أميركي خلال العام 2016.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”، التابعة للشرعية، عن مصدر حكومي، قوله إن “ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قامت بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال إيرادات ضرائب النفط فقط خلال 2016م دون أن تنفق ريالاً واحداً على الخدمات و الرعاية الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يعزز أنها حكومة انقلابية وحكومة عصابة انقلبت على الشرعية والوطن والمواطنين، ولم يتم تسميتها إلا من أجل نهب المواطن اليمني”.

وأعرب المصدر عن استغرابه لـ صمت المجتمعات المحلية و المجتمع الدولي إزاء الأموال الطائلة التي تقوم جماعة الحوثي بتحصيلها في المناطق التي هي تحت سيطرتها ولا ترجع إلى خزينة الدولة والحكومة الشرعية، في الوقت الذي يتزايد الضغط على الحكومة الشرعية لدفع مستحقات الموظفين من مرتبات وما إلى ذلك.

وأضاف أن “الانقلابيين يواصلون جني الأموال الطائلة تحت مسميات مختلفة ولا يقومون بتوريد تلك الأموال إلى خزينة البنك المركزي، من أجل أن تقوم الحكومة الشرعية بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية أمام مواطنيها”.

 

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