 شاهد.. هكذا ودّع آلاف الإندونيسيين الملك سلمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استمع لـ”نكتة” مبارك في هذه المكالمة الهاتفية بعد حصوله على البراءة !! شاهد.. هكذا ودّع آلاف الإندونيسيين الملك سلمان اليمن.. الانقلابيون بنهبون تريليون ريال في 2016 إذا كنت تعاني “السمنة” أو مُقبل عليها .. فإليك 12 نصيحة تجنبك إياها العثور على “حديث ولادة” داخل “كيس نفايات” بالقريات.. وهذه قصته 5 فيديوهات صادمة بالرياض .. لصوص يسطون على ممتلكات سائقي السيارات أثناء توقفها بحيلة غريبة .. سرقة رجل أعمال سعودي في لندن وظائف شاغرة في وزارة التجارة و الاستثمار 8 مؤشرات وعلامات إذا ظهرت لا تتجاهلها.. سارع إلى زيارة الطبيب وصول حاملة مروحيات بريطانية إلى مرفأ بيروت في اختتام جولتها الشرق أوسطية تعليم عسير: الانتخابات الطلابية نقلة نوعية لرفع كفاءة المستهدفين النظام السوري يستعيد أراض من داعش شمالي حلب

شاهد.. هكذا ودّع آلاف الإندونيسيين الملك سلمان

شاهد.. هكذا ودّع آلاف الإندونيسيين الملك سلمان
المناطق - الرياض

بمثل ما استُقبل من حفاوة وتقدير، ودع آلاف الإندونيسيين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ختام زيارته إلى إندونيسيا.

واصطف إندونيسيون على جانبي الطريق، حيث مرَّ موكب الملك سلمان، وسط صيحات وهتافات تشيد بزيارة الملك سلمان، ومكانته بين الإندونيسيين الذين رفعوا أعلام دولتهم بجانب علم السعودية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد وصل الأربعاء الماضي، إلى جاكرتا، في زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، سبقتها زيارة إلى ماليزيا ضمن الجولة الملكية الآسيوية.

ووقعت المملكة وإندونيسيا، أمس في قصر أستانة الرئاسي في جاكرتا، 11 مذكرة تفاهم وبرامج تعاون بين حكومتي البلدين. وتوزعت الاتفاقيات التي لم تحدد قيمتها، على قطاعات الصيد البحري والثروة السمكية، والمجال التجاري، والنقل الجوي، والصحة، والشؤون الإسلامية، ومكافحة الجريمة، والشؤون الثقافية، وبرنامج تعاون علمي وتعليمي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>