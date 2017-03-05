 استمع لـ”نكتة” مبارك في هذه المكالمة الهاتفية بعد حصوله على البراءة !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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استمع لـ”نكتة” مبارك في هذه المكالمة الهاتفية بعد حصوله على البراءة !!

المناطق - وكالات

تسجيل صوتي جديد بثته صحيفة “صوت الأمة” المصرية لمحررتها دينا الحسيني تحدث فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك عن بعض الأمور.

وقالت الصحفية إنها اتصلت بالرئيس الأسبق على هاتف أحد مساعديه وكان مرحا وتحدث مداعبا لها حيث اتهمها بقتل المتظاهرين عندما سألته “من قتلهم بعد حصوله على البراءة؟” وقال لها مازحاً “ابعدي عني وعن علاء وجمال لا تحاولي الحديث معهما فلن يتحدثا للإعلام ولن يلبيا طلبات الصحافيين الراغبين في اجراء حوارات صحافية معهما ” .

وقالت الحسيني إن مبارك رفض الحديث والإجابة عن بعض الأسئلة و”نكر نفسه وقال انه ليس مبارك وأنه أحد مساعديه وهو خالد ثابت لكنه عاد واجاب على بعض الأسئلة مثل رأيه في قضايا الكسب غير المشروع التي تنتظره”.

وقال مازحا “إنه لم يتبق له سوى أن يطلع القمر ولو وجدوا عنده شيئا فليحصلوا عليه” مضيفا “أنت واكلة فول يللا حلي عني وابعدي بقي”.

وأضافت إن مبارك أعلن تجاهله للإعلام المصري وأنه يتابع المجلات الفرنسية والروسية والبريطانية فقط مؤكدا لها أنه سيغادر المستشفى وسيمكث في منزله وسيبتعد عن الإعلام تماما.

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