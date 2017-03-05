هل تعلم أن المملكة ثاني أكبر الدول المصدرة لتحويلات الوافدين بعد أمريكا ؟!

احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال عام 2015، بإجمالي تحويلات 38،8 مليار دولار تعادل مبلغ 145.5 مليار ريال، فيما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية بنحو 61.4 مليار دولار.

وارتفع إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية حول العالم بنسبة 24،1% خلال الفترة من 2008 إلى 2015 ليصل إلى نحو 391 مليار دولار (1،47 تريليون ريال) في عام 2015، وبلغ متوسط التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية حول العالم نحو 349 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وخليجياً فإن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بعد السعودية في حجم تحويلات العمالة الأجنبية في عام 2015 بنحو 20.3 مليار دولار.

وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية من دول مجلس التعاون نحو 99.8 مليار دولار أي مايعادل 374.3 مليار ريال في عام 2015 تمثل نحو 25.5% من إجمالي تحويلات العمالة حول العالم، ومرتفعا بنسبة 0.6% عما كان عليه في عام 2014، ومحققاً نسبة نمو بلغت 61.1% خلال الفترة من عام 2010 إلى 2015، وبلغ متوسط التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 78.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.