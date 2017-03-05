 الركود العقاري يدخل عامه الثالث.. قيمة الصفقات تهوي 40 % خلال فبراير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الركود العقاري يدخل عامه الثالث.. قيمة الصفقات تهوي 40 % خلال فبراير هل تعلم أن المملكة ثاني أكبر الدول المصدرة لتحويلات الوافدين بعد أمريكا ؟! (فيديو) “الشرعية” تواصل تقدمها نحو صنعاء.. على بعد 30 كلم فقط استمع لـ”نكتة” مبارك في هذه المكالمة الهاتفية بعد حصوله على البراءة !! شاهد.. هكذا ودّع آلاف الإندونيسيين الملك سلمان اليمن.. الانقلابيون بنهبون تريليون ريال في 2016 إذا كنت تعاني “السمنة” أو مُقبل عليها .. فإليك 12 نصيحة تجنبك إياها العثور على “حديث ولادة” داخل “كيس نفايات” بالقريات.. وهذه قصته 5 فيديوهات صادمة بالرياض .. لصوص يسطون على ممتلكات سائقي السيارات أثناء توقفها بحيلة غريبة .. سرقة رجل أعمال سعودي في لندن وظائف شاغرة في وزارة التجارة و الاستثمار 8 مؤشرات وعلامات إذا ظهرت لا تتجاهلها.. سارع إلى زيارة الطبيب

الركود العقاري يدخل عامه الثالث.. قيمة الصفقات تهوي 40 % خلال فبراير

الركود العقاري يدخل عامه الثالث.. قيمة الصفقات تهوي 40 % خلال فبراير
المناطق - الرياض

أنهت السوق العقارية المحلية شهر شباط “فبراير” 2017 على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 39.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.

وشمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3 في المائة “استقر عند 10.3 مليار ريال”، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 47.6 في المائة “استقر عند 5.7 مليار ريال”. يعد مستوى قيمة صفقات السوق خلال شهر شباط (فبراير) الأدنى لنفس الشهر منذ شباط (فبراير) 2011، الذي اعتادت السوق العقارية خلاله بجانب كل من شهري يناير ومارس تسجيل أعلى مستويات مقارنة ببقية أشهر العام، ما يشير إلى مدى الضعف الشديد الذي يخيم على السوق للعام الثالث على التوالي، وأن أداء بقية أشهر السنة المالية الجارية قد يأتي أضعف من الأعوام الثلاثة الماضية، الذي سيزيد بدوره من الضغوط الشديدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

إن ما تظهره السوق العقارية المحلية من ضعف أداء، وخضوعها بدرجة أكبر شهرا بعد شهر لحالة ركود تدخل عامها الثالث على التوالي، بدأت انعكاساته الفعلية بصورة جلية تنتقل من مجرد انخفاض قيم الصفقات العقارية وأعداد الأصول المنقولة ملكيتها، إلى الضغط بوتيرة متصاعدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، التي ما زالت رغم الانخفاض الذي طرأ عليها، تظل في مستويات سعرية متضخمة بعيدة جدا عن القدرة الشرائية لكثير من الأفراد.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>