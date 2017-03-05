 ميزو تعلن عن تقنية للشحن السريع باستطاعة 55 واطا وتشحن بطارية الهاتف كاملة في 20 دقيقة فقط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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ميزو تعلن عن تقنية للشحن السريع باستطاعة 55 واطا وتشحن بطارية الهاتف كاملة في 20 دقيقة فقط

ميزو تعلن عن تقنية للشحن السريع باستطاعة 55 واطا وتشحن بطارية الهاتف كاملة في 20 دقيقة فقط
المناطق _الرياض

أعلنت شركة ميزو Meizu الصينية عن تقنية ثورية في شحن الهواتف الذكية، قالت إنها قادرة على شحن هاتف مع بطارية بسعة 3,000 ميللي أمبير/ساعة كاملةً في غضون 20 دقيقة فقط.

وجاء الإعلان عن التقنية الجديدة، المسماة “سوبر إم تشارج” Super mCharge، خلال مشاركة ميزو في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 الذي أُقيم قبل أيام في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي تكشف فيه معظم الشركات التقنية عن جديدها في مجال الأجهزة المحمولة.

وقالت ميزو: “بعد أكثر من عام من البحث والتطوير، قمنا بتحسين قوة Super mCharge إلى 55 واطًا. البطارية الجديدة يُمكن أن تُشحن تمامًا وبأمان في غضون 20 دقيقة، وهو الزمن الذي تقضيه في تناول فنجان من القهوة. بطارينا الآمنة سوف تعيد تعريف الشحن السريع”.

وبالمقارنة مع تقنيات الشحن السريع الأخرى، فإن تقنية Super mCharge تدعم 55 واطًا مع 11 فولطًا و 5 أمبيرات، بينما تدعم تقنية QC 3.0 من كوالكوم 18 واطًا، وبينهما، تقع تقنية VOOC من مواطنتها أوبو التي تدعم حتى 20 واطًا.

وأكدت ميزو أن تقنيتها تضمن عدم ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وقالت إن حرارة الهاتف سوف تبقى منخفضة، إذ إن أعلى درجة تصل إليها هي 39 درجة، وهذا القدر أعلى من درجة حرارة الجسم بقليل، لذا يمكن أن يلعب المستخدم أو يشاهد الأفلام على الجهاز أثناء وصله بالشاحن.

وأضافت الشركة أن Super mCharge توفر كفاءة عالية في الطاقة تصل إلى 98%، مقارنة بـ 95% و 89% لتقنيتي QC 3.0 و VOOC، على التوالي.

يُذكر أن ميزو لم تُطلق إلى الآن أي هاتف ذكي يدعم التقنية الجديدة ولكن يُعتقد أن ذلك قد يحدث قريبًا.

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