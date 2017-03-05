الصين تستهدف نمواً اقتصادياً بـ 6.5 في المئة خلال العام الحالي

أعلنت الصين أن النمو المستهدف لاقتصادها خلال العام الحالي يبلغ حوالي 6.5 في المئة.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج اليوم، مع افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني، إن النمو الاقتصادي المستهدف لبلاده خلال عام 2017 سيكون حوالي 6.5 في المئة أو أكثر إذا أمكن من الناحية العملية، في حين أن معدل التضخم المستهدف يبلغ 3 في المئة.

ويتماشى الرقم مع هدف الصين المعلن لتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ حوالي 6.5 في المئة حتى عام 2020.