 الصين تستهدف نمواً اقتصادياً بـ 6.5 في المئة خلال العام الحالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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الصين تستهدف نمواً اقتصادياً بـ 6.5 في المئة خلال العام الحالي

الصين تستهدف نمواً اقتصادياً بـ 6.5 في المئة خلال العام الحالي
المناطق _واس

أعلنت الصين أن النمو المستهدف لاقتصادها خلال العام الحالي يبلغ حوالي 6.5 في المئة.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج اليوم، مع افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني، إن النمو الاقتصادي المستهدف لبلاده خلال عام 2017 سيكون حوالي 6.5 في المئة أو أكثر إذا أمكن من الناحية العملية، في حين أن معدل التضخم المستهدف يبلغ 3 في المئة.
ويتماشى الرقم مع هدف الصين المعلن لتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ حوالي 6.5 في المئة حتى عام 2020.

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