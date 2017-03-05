عقاريون: الإيجارات تتراجع 20% لاستغناء جزئي عن المقيمين

تراجعت أسعار إيجارات العقارات بشكل ملموس تجاوز نسبة 20%، وذلك في خطوة تراجع تدريجي تأتي بسبب استغناء بعض الشركات والمؤسسات عن موظفيها المقيمين، من أجل تقليل المصاريف، وأكد مستثمرون عقاريون، تأثير طرح المشاريع الإسكانية الكبرى لوزارة الإسكان في ذلك التراجع.

وأوضح رئيس شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري، المهندس حامد بن حمري، أن هبوط أسعار الإيجارات حديث نتيجة لتقليص العمالة في الكثير من الشركات والمؤسسات؛ جراء الركود الاقتصادي وإعادة الهيكلة وأيضاً تقليل الصرف على الكثير من المشاريع. وأضاف: التوجُّه لتخفيض العمالة ومغادرتهم البلاد أوجد فراغاً في سوق الإيجارات، وأصبح هناك توفُّر للمعروض أكثر من الطلب؛ ما أحدث انخفاضاً في أسعار الإيجارات، وتوفُّر الكثير من الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، وهذا الأمر يعتبر إيجابياً لأنه سيخفض من الإيجارات على المواطن، وبالنسبة للعمالة غير السعودية فالشركات ملزمة بتوفير المسكن لها.

و قال العقاري عبدالله العتيبي: لا يخفى على الجميع عقاريين أو غيرهم، أن هناك نزولاً ملحوظاً في قطاع الشقق والدبلكسات السكنية، وهذا يعود لعدة أسباب منها كثرة المعروض بالسوق، حيث فاق طلب الاحتياج بكثير، وأيضاً هناك عدة عوامل أخرى أدت إلى نزول الإيجارات منها خروج عدد ليس بالقليل من العمالة خارج المملكة بتأشيرة خروج نهائي، إثر تصفية نهائية لبعض الشركات والمؤسسات المتضررة لعدم وجود دخل مجزٍ، وبناء عليه تم تصريف العمالة، وكذلك عدم قدرتها على دفع بدل سكن؛ ما ألقى بظلاله على السوق من ناحية الطلب.