 المشرف على “حساب المواطن”: انتهاء المرحلة الثانية للبرنامج المتعلقة بالأولوية والاستحقاق خلال 57 يوما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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المشرف على “حساب المواطن”: انتهاء المرحلة الثانية للبرنامج المتعلقة بالأولوية والاستحقاق خلال 57 يوما

المشرف على “حساب المواطن”: انتهاء المرحلة الثانية للبرنامج المتعلقة بالأولوية والاستحقاق خلال 57 يوما
المناطق _الرياض

قال المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي أنه تبقى 57 يوما على انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج.

 

وأوضح بأن المرحلة الثانية متعلقة بالأولوية والاستحقاق (الأهلية)، والمبالغ المستحقة لكل مواطن بناء على بياناته.

 

وأشار إلى أن الوزارة سترفع المعلومات للمقام السامي قبيل 1 مايو لاعتمادها وتنفيذها، مبينا أنه سيتم بعد ذلك بشكل رسمي الموافقة واعتماد السياسات المتعلقة بالبرنامج.

 

وحسب البيانات المتوفرة فإن برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج، وتم البدء بالتسجيل في البرنامج مطلع الشهر الحالي.

 

والفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

 

وكانت وثيقة التوازن المالي 2020 حددت فئات المستفيدين في حساب المواطن بـ3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

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