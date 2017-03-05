 “الإنذار المبكر” يبث صوراً لعوالق ترابية بالرياض: تمتد لنجران خلال ساعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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“الإنذار المبكر” يبث صوراً لعوالق ترابية بالرياض: تمتد لنجران خلال ساعات

“الإنذار المبكر” يبث صوراً لعوالق ترابية بالرياض: تمتد لنجران خلال ساعات
المناطق _الرياض

بثّ النظام الآلي للإنذار المبكر، صباح اليوم، صوراً من الأقمار الصناعية للأتربة المثارة والعوالق الترابية المؤثرة الآن، على جنوب منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة نجران خلال الساعات القادمة.

كما نشر النظام صورة رادار الدمام، والتي توضح تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق اليوم أصدر النظام تنبيهاً للمنطقة الشرقية من حالة رياح نشطة وسحب رعدية، بدأت الثامنة صباحاً، وتتواصل إلى السادسة مساء اليوم، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحدّ من مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار.

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