ميليشيات الحوثي تواصل قصفها على مساكن وممتلكات اليمنيين في البيضاء

واصلت ميليشيات الحوثي و صالح الانقلابية قصفها العشوائي على المناطق السكنية في قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

وذكر مصدر في المقاومة لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الميليشيا الانقلابية قصفت بالدبابات والـ “بي ام بي” وقذائف الهاون، مناطق لقاح وصرار الجشم في قيفة بمديرية القريشية، من مواقع الميليشيات في المدراج وجبل الثعالب وجميده في ذات المديرية.

كما واصلت الميليشيات قصفها العشوائي بالدبابات والمدفعية الثقيلة على منازل وممتلكات المواطنين اليمنيين في قرية العِبل في ذات المديرية، خلف أضرار بالغة .