سجن وتغريم مواطن ومقيم بقضية تستر

أصدرت المحكمة الإدارية بجدة حكما بسجن سعودي ومقيم سنتين لكل منهما وغرامة مالية 500 ألف ريال لكليهما، وذلك على خلفية قضية تستر اتهم فيها موظف سعودي تستر على مقيم وإدخاله البلاد بطرق غير شرعية وبدون تصريح وبتعاون مع مقيم آخر في المملكة، كما تم توجيه تهمة تمكين المقيم الأول من الاشتغال بأعمال تجارية تخص المواطن.

وحسب صك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة، فقد قررت المحكمة تطبيق عقوبة ما جاء بالمادة الرابعة من نظام مكافحة التستر بحق المتهمين، حيث أصدرت حكما يقضي بسجن المتهم الأول الوافد عامين ودفع غرامة تقدر بخمسمائة ألف ريال وترحيله إلى بلاده بعد انتهاء فترة المحكومية، أما المتهم الثاني المواطن فقد حكم عليه بالسجن عامين وتغريمه خمسمائة ألف ريال.