 القيادة تهنئ رئيس جمهورية غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
المناطق _الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .
وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

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