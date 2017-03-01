 القصاص من مواطن قتل آخر طعنا بالسكين في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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القصاص من مواطن قتل آخر طعنا بالسكين في الرياض

القصاص من مواطن قتل آخر طعنا بالسكين في الرياض
المناطق _الرياض

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ سعودي في الرياض، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين، مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}… الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم رداد بن ناصر بن رداد البقمي -سعودي الجنسية- على قتل يوسف بن نايف بن فايز البقمي -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين، مما أدى لوفاته؛ إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني رداد بن ناصر بن رداد البقمي -سعودي الجنسية- اليوم الأحد 6/ 6/ 1438هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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