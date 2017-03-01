تكريم أول طبيبة سعودية تتخرج من جامعة هارفارد بأمريكا

كرمت جمعية دبلوماسية في نيويورك 18 امرأة من دول العالم؛ خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وكان من ضمن المكرمات الطبيبة السعودية رشا البواردي.
وكرمت الدكتورة رشا بنت فهد البواردي؛ لكونها أول سعودية تتخرج في جامعة هارفارد الطبية بأمريكا كأول طبيبة وباحثة في مجالها؛ حيث لم يسبقها أحد من المبتعثات.
وأقيم الاحتفال في القاعة الوطنية بمقر الجمعية في مدينة نيويورك؛ لتكريم السيدات اللائي حققن إنجازات أكاديمية واقتصادية واجتماعية للمرأة في جميع أنحاء العالم.
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