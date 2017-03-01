تكريم أول طبيبة سعودية تتخرج من جامعة هارفارد بأمريكا

كرمت جمعية دبلوماسية في نيويورك 18 امرأة من دول العالم؛ خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وكان من ضمن المكرمات الطبيبة السعودية رشا البواردي.

وكرمت الدكتورة رشا بنت فهد البواردي؛ لكونها أول سعودية تتخرج في جامعة ‏هارفارد الطبية بأمريكا كأول طبيبة وباحثة في مجالها؛ حيث لم يسبقها أحد ‏من المبتعثات.‏

وأقيم الاحتفال في القاعة الوطنية بمقر الجمعية في مدينة نيويورك؛ لتكريم السيدات اللائي حققن إنجازات أكاديمية واقتصادية واجتماعية للمرأة في جميع أنحاء العالم.