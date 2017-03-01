مؤشرات قياس الاداء والجودة في لقاء هندسي بغرفة القصيم

أكد الامين العام للغرفة التجارية الصناعية لمنطقة القصيم الاستاذ زياد بن علي المشيقح ان مؤشرات قياس الاداء هي البوصلة التي تدل على مستويات رضا العملاء سلباً وايجاباً وتمثل اهمية كبيرة في اتخاذ نوعية الاجراءات التصحيحية المطلوبة عند وجود انحراف في ألية تنفيذ العمليات

و قال المشيقح في اللقاء الهندسي الذي نظمه مركز المعلومات و الاحصاء بغرفة القصيم بالتعاون مع مجلس المهندسين بالمنطقة و شعبة إدارة المشاريع في الهيئة السعودية للمهندسين أنه لم يعد هناك امكانية للاستغناء عن مؤشرات قياس الاداء في ضبط الجودة و الية تطوير العمل و معرفة مستوى انجاز المهام و الواجبات و تحقيق الاهداف , موضحاً بان المؤشرات لا تنحصر على الجانب المالي فقط بل تشمل جميع جوانب و انواع النشاط في المنشاة , كاشفا بان 60% من المؤسسات و الشركات لا ترتبط موازنتها و برامجها التشغيلية بالخطة الاستراتيجية وهذا يعني انها لا تهتم بمؤشرات قياس الاداء التي تكون محددة لأهداف مرسومة و واضحة و فترة زمنية محددة لتنفيذها.

و كان اللقاء الذي اقيم في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة بحضور عدد كبير من المهتمين و المختصين قد استضاف سعادة الدكتور علاء الدين لبيب محمد استشاري إدارة المشاريع في الهيئة السعودية للمهندسين و الذي تحدث عن المتطلبات الاساسية لنظم الجودة و أهمية مؤشرات قياس الاداء و غاياتها و كيفية بنائها و مفهوم العلميات الداخلية و الخارجية للمنشاة و دورها في تحقيق الاهداف المرسومة لها , مدللاً على كيفية تطبيقها بنماذج حالات واقعية, مشيراً الى انها تعد احدى المتطلبات الاساسية لنظم إدارة الجودة( ايزو 2015-2009) و مؤكداً على ضرورة ربط مؤشرات قياس الاداء في اي مشروع بأهداف المنشاة و خططها التشغيلية و توجهاتها الاستراتيجية .