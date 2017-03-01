 وزارة الصحة تعتمد مركز السكر بتخصصي بريدة مركزا للتدريب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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وزارة الصحة تعتمد مركز السكر بتخصصي بريدة مركزا للتدريب

وزارة الصحة تعتمد مركز السكر بتخصصي بريدة مركزا للتدريب
المناطق _بريدة

اعتمدت وزارة الصحة مؤخرا مركز السكر والغدد الصماء في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ليكون مركزا معتمدا للتدريب في برنامج الشراكة مع مركز جوسلين التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد في أمريكا والتي سيكون مضمونها هي إعداد مدربين معتمدين في علاج داء السكري والذي تم خلاله عقد اجتماع لعدد من الاستشاريين في تخصص السكري ومن ضمنهم الدكتور حمد الشبرمي و الدكتور عبدالله القبلان من مركز السكر ببريدة وذلك في مقر الوزارة لتنفيذ تلك الاتفاقية والاعتماد .
من جانبه أكد مدير مركز السكر الدكتور حمد الشبرمي أن هذا الاعتماد سيكون دعامة علمية وطبية للمركز وسيتم من خلاله خدمة المرضى والمراجعين بشكل أكثر دقة واحترافية وإعداد مدربين من المركز يكون لهم بصمات واضحة في تقديم الخدمة العلاجية وهذا بفضل الله ثم الدعم اللامحدود من قبل مدير عام الشئون الصحية بمنطقة القصيم مطلق الخمعلي وكذلك مدير المستشفى الاخصائي عبدالعزيز الفوزان والذين يقدمون الدعم والاهتمام للمركز والعاملين فيه لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمرضى والعناية اللازمة لمرضى السكر مقدما شكره لمعالي وزير الصحة على هذا الاعتماد الذي جاء بمشاركة أربع مراكز للسكر والغدد الصماء على مستوى المملكة

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