امسية تدريبية للأديب الدكتور عبدالرحمن العشماوي ببلجرشي

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلجرشي أمسية تدريبية للأديب الدكتور عبدالرحمن بن صالح العشماوي بعنوان ( فن الإلقاء ) مساء يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٦/٨ في قاعة الاحتفالات بفندق ساف ببلجرشي ؛

من جهته وجه رئيس المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلجرشي الشيخ أمين الخرش الدعوة لكافة شرائح المجتمع للحضور والاستفادة من الأمسية التي ستضيف لمعرفتهم الكثير في مجال الإلقاء وكذلك التغلب على رهبة مواجهة الجمهور والعديد من النقاط الهامة في مجال الإلقاء ؛ وأكد الخرش أنه ضمن خطة المكتب الخاصة بهذا العام ١٤٣٨ سيتم بإذن الله تقديم عدد من الأمسيات التدريبية ذات الفائدة الكبيرة للمجتمع في عدد من المجالات .